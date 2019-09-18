Ali Koç: Fatih Terim'in bozuk sicilini konuşun

Bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"19.05'İ DEĞİL TERİM'İ KONUŞUN"

TFF'nin Fatih Terim'in cezasını 19.05'te açıklamasıyla ilgili konuşan Koç, "Dünya neler konuşuyor, ülkemizde 19:05'te atılan tweet konuşuluyor. Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.

"KURAL HATASI VAR"

Kural hatasıyla ilgili başvuru yapacaklarını da söyleyen Ali Koç, ''Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün! Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye! TFF bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız" sözlerini kullanarak Alanyaspor maçının tekrarını istediklerini belirtti.

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