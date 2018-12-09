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Ali Koç'tan futbolculara: Otobüsle dönüyorsunuz

Akhisarspor'a 3-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasına inen Ali Koç, futbolculara, "İstanbul'a otobüsle dönüyorsunuz" dedi.

Ali Koç'tan futbolculara: Otobüsle dönüyorsunuz
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Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a yenilmesinin ardından Başkan Ali Koç soyunma odasına inerek futbolcularla bir süre toplantı yaptı. Koç toplantı sonrası oyunculara İstanbul'a uçak yerine otobüsle döneceklerini söyledi.

ALİ KOÇ SİNİRLENDİ

Sarı-lacivertli ekibin kötü gidişatı Akhisar deplasmanında da sürdü. 3-0 kaybedilen mücadelenin ardından soyunma odasına inen Koç, son derece sinirliydi.

İSTANBUL'A OTOBÜSLE DÖNÜYORSUNUZ

Oldukça sinirli olduğu belirtilen Ali Koç, soyunma odasında takıma İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirdi. Futbolcuların yanı sıra Fransız Sportif Direktör Comolli de futbolcularla birlikte otobüsle dönüyor.

Başkan Koç ise mücadele sonrası stattan özel aracıyla ayrıldı.  

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