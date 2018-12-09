Okul maçlarında VAR var

1 Ali Koç'tan futbolculara: Otobüsle dönüyorsunuz Akhisarspor'a 3-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasına inen Ali Koç, futbolculara, "İstanbul'a otobüsle dönüyorsunuz" dedi.

2 Akhisarspor güle oynaya Fenerbahçe'ye 3 attı Geçtiğimiz sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, ligde rakibini 3-0 mağlup etti ve İstanbul'a eli boş yolladı.

3 Fenerbahçe küme hattında kaldı Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, bu sonucun ardından rakibine geçilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

4 Ali Koç'un Fenerbahçe'si küme düşme hattında Ali Koç göreve geldiği zaman, "Size şampiyon olamasa da gurur duyacağınız bir F.Bahçe sözü veriyorum" demişti. Ancak Koç yönetimindeki sarı-lacivertliler küme düşme hattına girdi.

5 Akhisar'da Fenerbahçe tribününde kavga çıktı Akhisarspor-Fenerbahçe maçı öncesi, sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribünde çıkan kavgada bir taraftar bıçakla yaralandı.

6 Fenerbahçe deplasmanda Akhisar'a yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu ve 16. sıraya geriledi.

7 Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü İngiliz basını, Arsenal'in ortaya çıkan uyuşturucu partisi görüntülerinin ardından, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ocak ayında yollarını ayıracağını yazdı.

8 VakıfBank dünya şampiyonu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenen VakıfBank şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimiz üst üste 2. toplamda ise 3. kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

9 Onyekuru'nun nargile keyfi Galatasaray'da henüz beklentileri karşılayamayan Onyekuru, bir kafede nargile içerken görüntülendi.