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Ali Koç'tan futbolculara sosyal medya uyarısı

Ali Koç, berabere biten Antalyaspor maçı sonrası gülerek paylaşımda bulunan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yi uyardı.

Ali Koç'tan futbolculara sosyal medya uyarısı
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Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

Sarı-lacivertli taraftarını bir kez daha üzen Fenerbahçeli futbolcuların maçın hemen ardından yaptığı paylaşım olay oldu.

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Uçaktan bir paylaşım yapan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yle birlikte çekildiği fotoğrafa "My kind of christmas" (Noel'i kutlama tarzım) yazmış ve taraftarların tepkisini toplamıştı.

Oyuncularla bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, alınan kötü sonuçların ardından bu tarz paylaşım yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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