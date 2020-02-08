Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e istifa göndermesi

Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Nihat Özdemir ile Zorlu Center'da rutin bir görüşme yaptığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Nihat Bey 'Zorlu'da başka başkanlarla görüştüm' dedi. Daha önce bunu niye söylemiyorsun. Başka kulüpler bunu devamlı gündeme getirdiler. 3 Temmuz'dan bahsediyor Nihat Bey. Tabii ki her şey aynı değil ama hedef aynı. Bugün de Fenerbahçe'nin muhtemel şampiyonluğu engellenmek isteniyor. O gayet iyi biliyor. Nihat Bey başkan olmadan önce de Fenerbahçe'nin 4 hafta arka arkaya yaşadığı hakem hataları gündeme getirmenin ardından gazeteye demeç vererek 'Bu federasyona kefilim, Fenerbahçe mazaret aramasın' demişti. Aynı hafta Nihat Bey'le yaptığımız görüşmede TFF ile ilgili tam tersi görüşlerini paylaşmıştı. Bu süreçte bizlere hak vermesini beklemiyorduk. Yeter ki gölge etmesin. TFF'ye elimizden gelen desteği verdik. Biz de safmışız. Nihat Bey itinayla seçilmiş meğersem. Alınması gereken her kararda kulüplerden oy birliği beklenecekse TFF'ye ne gerek var. Krizleri çözmek için daha sık iletişim yapmalısın. Sorunları biriktirmeyin."

"DOST ORTAMINDA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORUM DEMEYİN"

"İstifa iddiaları var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dost ortamında 'istifayı düşünüyorum' demeyin. TFF Başkanlığı çok zor görevdir. En ağır görevlerden biridir. Bir de yönetim kurulu üyelerinin birini bile seçemiyorsanız daha zordur. Ticari sebeplerden dolayı manevra alanınız kısıtlıysa işiniz daha zordur."