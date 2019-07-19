Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda giyeceği formaları düzenlenen bir geceyle tanıttı. Forma lansmanına Başkan Ali Koç, Ersun Yanal, Comolli'nin yanı sıra futbolcular da katıldı.
KOÇ'LA OZAN ARASINDA YAŞANANLAR GÜLDÜRDÜ
Fenerbahçe'nin formalarını görücüye çıkardığı gecede Ali Koç'la Ozan Tufan arasında yaşananlar eğlenceli dakikalara sahne oldu.
Geçen sezon kadro dışı kalan, genç yaşına rağmen fazla kilolarıyla dikkat çeken Ozan Tufan, devre arasında kiralık gittiği Alanya'da formuna yeniden kavuşmuştu.
Sıkı çalışan ve fazla kilolarından kurtulan Ozan Tufan'ı, Ali Koç kontrolden geçirdi. Koç, Ozan Tufan'ın göbeği elleyerek kilo kontrolü yaptı. Koç'un bu hareketi sonrası kısas süreli gülüşmeler oldu.