Fenerbahçe'nin forma lansmanına katılan Başkan Ali Koç'un keyfi oldukça yerindeydi. Öyle ki sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allahyar Sayyedmanesh'e ismi nedeniyle takıldı.

Ali Koç'tan Allahyar'a: Bu isimle kimse sana küfredemez

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Falcao ile anlaştığı, oyuncunun kulübü Monaco ile ise pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yaptığı gecede Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ın göbeğini kontrol etmesi gülüşmelere neden oldu.

Milan, Juventus'un 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi için Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

1 Galatasaray için Falcao iddiası Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Falcao ile anlaştığı, oyuncunun kulübü Monaco ile ise pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

2 Merih Demiral için Milan devrede Milan, Juventus'un 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

3 Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yaptığı gecede Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ın göbeğini kontrol etmesi gülüşmelere neden oldu.

4 Genç futbolcular Fatih Terim'in radarında Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, Avsuturya kampına götürdüğü genç futbolcularla yakından ilgileniyor.

5 Erce Kardeşler Trabzonspor'da Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi için Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

6 Boyd: Beşiktaş'ta oynamak hayalimdi Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

7 Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak Süper Lig'de derbi heyecanı, İstanbul ve Antalya'nın ardından Ankara'da da yaşanacak.

8 Nabil Fekir'in yeni takımı Betis olacak Fransız basınında çıkan iddialara göre Nabil Fekir, 25 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Real Betis'e çok yakın.

9 ManU, Dybala'nın peşinde Manchester United, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala için İtalyan kulübüyle temasa geçti.