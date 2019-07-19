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Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü

Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yaptığı gecede Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ın göbeğini kontrol etmesi gülüşmelere neden oldu.

| Haber Merkezi
Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü
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Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda giyeceği formaları düzenlenen bir geceyle tanıttı. Forma lansmanına Başkan Ali Koç, Ersun Yanal, Comolli'nin yanı sıra futbolcular da katıldı. 

KOÇ'LA OZAN ARASINDA YAŞANANLAR GÜLDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin formalarını görücüye çıkardığı gecede Ali Koç'la Ozan Tufan arasında yaşananlar eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Geçen sezon kadro dışı kalan, genç yaşına rağmen fazla kilolarıyla dikkat çeken Ozan Tufan, devre arasında kiralık gittiği Alanya'da formuna yeniden kavuşmuştu. 

Sıkı çalışan ve fazla kilolarından kurtulan Ozan Tufan'ı, Ali Koç kontrolden geçirdi. Koç, Ozan Tufan'ın göbeği elleyerek kilo kontrolü yaptı. Koç'un bu hareketi sonrası kısas süreli gülüşmeler oldu.

Ozan Tufan sıkı çalışıyor

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