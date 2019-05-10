Ali Koç'tan Tuncay'a: Senin gibi savaşacak gençler bul

Fenerbahçe ile birçok kez şampiyonluk yaşamış Tuncay Şanlı, şimdilerde ise sarı-lacivertli takım için genç futbolcu arayışında.

TUNCAY GENÇ FUTBOLCULARI ARAŞTIRACAK

Ali Koç başkanlığında tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Kadrosuna genç ve dinamik isimleri katmayı planlayan sarı-lacivertli takım, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'yı bu konuda görevlendirdi.

Başkan Ali Koç'un oluşturmak istediği Fenerbahçe ruhuna, Tuncay Şanlı'nın beraberinde dışardan da Luciano, Alex, Deivid gibi takımın efsane isimleri de destek oluyor.

"SENİN GİBİ RUHUNU ORTAYA KAYACAK GENÇLER BULALIM"

Başkan Ali Koç, Tuncay Şanlı ile bir görüşem gerçekleştirdi. Takımın efsane futbolcusuna talimatlar veren Koç "Türkiye'nin dört bir yanında müthiş yetenekler var, bu yetenekleri Avrupa takımları çok erken yaşta buluyor ama biz keşfedemiyoruz. Bu forma için yanıp tutuşan, ağırlığını bilen hisseden Tuncay Şanlı gibi savaşacak, ruhunu ortaya koyacak gençler bulalım" dedi.