Ali Koç'tan Yanal'a: Konuşmanı tasvip etmiyorum

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbinin ardından deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın açıklamaları bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Birçok mevkide oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı" sözleriyle herkesi şaşırtan Yanal, soru almayacağını ve hafta için bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalar yapacağını ifade etmişti.

56 yaşındaki hocanın bu sözleri istifa edeceği şeklinde yorumlanınca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Emre ve Comolli'yle birlikte çıktı ve "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: "BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye gazetesinin haberine göre, Ersun Yanal'ın açıklamaları aslında, Sivas'ta soyunma odasına inip, "Bu takım hocasız da bu kadar puan toplardı" diyen Başkan Ali Koç'a bir göndermeydi. Yanal derbinin ardından geçen dört günlük süreye rağmen yapacağını söylediği açıklamayı bir türlü yapmadı. Buna Ersun Yanal'la bir görüşme yapan Başkan Ali Koç'un mani olduğu öğrenildi.

"Herkes bizimle uğraşırken kenetlenmemiz gerekirken herhangi bir açıklama yapmanı tasvip etmiyorum" diyen Başkan Ali Koç'un sözleri üzerine Yanal geri adım attı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Yanal'ın "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve en güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerini öne çıkaran bir video ile birlik mesajı vermeye çalıştı.