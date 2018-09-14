Ali Koç'tan Yıldırım yönetimine teşekkür

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, kulüp başkanı Ali Koç ve Siyah Çoraplar Şirketi Genel Müdürü Ahmet Uçar katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, sözlerine tur fikrini geliştiren eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ederek başladı.

Şu ana kadar stat turuna 22 bin kişinin katıldığını belirten Koç, "Bu tur bizim eserimiz değil, mart ayında başladı. Bizden önceki yönetim başlattı, biz tanıtımını yapıyoruz. Eski yönetimimize bu organizasyon için, böyle bir fikri geliştirdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu