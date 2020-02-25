Ali Koç'u çıldırtan sözler

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.

Cimbom'un ezeli rakibini tam 20 yıl sonra Kadıköy'de yenmesi, sarı-lacivertli camiayı karıştırdı.

Skor 3-1 olduktan sonra bazı Fenerbahçelilerden Başkan Ali Koç'a bir takım tepkiler gelmiş, Koç da dayanamayıp taraftarların üzerine atlamıştı.

"DAHA NE KADAR REZİL OLACAĞIZ"

Başkanı bu denli sinirlendiren sözlerin ne olduğu merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre birkaç taraftarın, "Yeter artık daha ne kadar rezil olacağız. Bıktık artık sürekli borçlardan bahsetmenden” dediği ve devamında küfrettiği belirtildi.

Ali Koç F.Bahçeli taraftarların arasına daldı - VİDEO

Bu sözler üzerine çılgıne dönen Ali Koç, sinirlerine hakim olamayıp alt kısımda bulunan taraftarların üzerine atlamış ve koridorda büyük hengâme yaşanmıştı.

Koridorda Ali Koç ile taraftarlar arasında yaşananlar - VİDEO