Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon euro koyacak.

16 BİN OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

KOÇ'UN 10 PROJESİ VAR

Forbes'un 2018 verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre 850 milyon euroluk bir servetin sahibi olan Ali Koç'un 10 projesi var.

Mali yardım: Ali Koç, öncelikle kulübe sıcak para girişini yapacak. Daha önce görülmemiş ölçekte bir hibe yapacağını söyleyen Ali Koç, bu parayı derneğe mi yoksa Sportif AŞ'ye mi vereceğini belirleyecek.

Sponsorluklar: Ali Koç, futbol şubesi başta olmak üzere tüm şubeler için anlaştığı sponsorları açıklayacak. Acıbadem'in çekilmesi sonrası forma göğüs sponsoru için de arayışlara başlayacak olan Ali Koç, transferler öncesi sponsorluk gelirleriyle bütçeyi rahatlatmaya çalışacak.

Sportif direktör: Ali Koç, daha önce sportif direktör ile anlaştığını söylemişti. Ali Koç'un anlaştığı söylenen isim için öne çıkan aday Damien Comolli. Fransız sportif direktör, daha önce Arsenal, St. Etienne, Tottenham ve Liverpool'da görev almıştı.

Teknik direktör: Ali Koç, İngiltere'deki bir insan kaynakları firmasıyla çalıştığını ve belirledikleri ölçülere uyan 10 teknik direktör olduğunu belirtmişti. Bu isimlerin 5 tanesinin transfer edildiğini, geriye 4-5 isim kaldığını dile getirmişti. Kalan isimlerden anlaşılan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak.

Transferler: Ali Koç, haziran sonuna kadar transferleri bitirmeyi amaçlıyor. Sportif direktör ve teknik direktörleri kısa süre içerisinde açıklamayı planlayan Ali Koç, ardından transferlere geçecek. Ali Koç, spektaküler ve sansasyonel transferlerden çok, gelecek vaad eden ve ileride değerini katlayacak isimlere sarı lacivertli formayı giydirmeyi düşünüyor.

Bütçe çalışmaları: Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, konsolide bütçe açıklamıyordu. Bu nedenle de Fenerbahçe'nin bütçesinin şeffaf olmadığı ve tam borcun bilinemediği öne sürülmüştü. Ali Koç, yaptığı konuşmalarda konsolide bütçeye geçileceğini belirtti. Bu hamleden sonra Fenerbahçe'nin tam borcu ortaya çıkacak.

Profesyonel çalışanlar: Ali Koç, Fenerbahçe'de görev alanların görevlerine devam edeceğini ilan etmişti. Bunun dışında 8-9 kilit noktaya daha önemli profesyonel çalışanların geleceğini ve bunun kulübü daha da ileriye götüreceğini duyurmuştu.

Altyapı-akademi: Ali Koç'un önemli vaatlerinden biri de altyapı üzerine. Dünya çapında örnek bir futbol akademisi oluşturmayı planlayan Ali Koç, akademiyle birlikte scout ağı da kuracak. Bu alanda büyük bir yatırım yapacağını duyuran Fenerbahçe başkanı, 5-6 senede meyvelerini alacağını belirtirken, sarı lacivertli kulüp için bu akademinin de hem gelir kaynağı, hem de profesyonel futbol takımı için direkt futbolcu veren bir fabrika olmasını amaçlıyor.

Pilot kulüp hamlesi: Ali Koç, altyapı hamlesiyle eş zamanlı olarak pilot kulüp arayışlarını da hızlandıracak. Almanya'da ikinci veya üçüncü ligde bir takımla anlaşmayı düşünen Ali Koç, altyapıdan çıkacak oyuncuların burada forma giymesini ve hazır hale gelmesini sağlayacak.

Obradovic'le yola devam: Ali Koç, her konuşmasında Obradovic ile çalışmaya devam edeceğini belirtirken, ısrarla Sırp başantrenöre gerekli bütçeyi sağlayacağı sözünü vermişti. Obradovic'in, Aziz Yıldırım'ın ayrılığı sonrası istifa etme olasılığına karşı Sırp hocaya ve genel menajer Gherardini'ye sınırsız özgürlük ve istedikleri bütçeyi sağlama sözü verecek.