Ali Koç'un 4. yıldız isyanı

Fenerbahçe Başkanı adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan seçim hakkında konuştu.

BÖYLE DÜŞÜNENLER BANA OY VERMEYİN

Fenerbahçe üyelerine seslenen Koç, "Seçimden önce bir önceliğimiz var bizim! Biz, şampiyon olmak zorundayız, 4. yıldızı takmak zorundayız. Bazı insanlar var, Fenerbahçe şampiyon olursa, 4. yıldızı takarsa sen başkan seçilmezsin falan diyorlar. Öyle düşünüyorsanız sakın bana oy vermeyin. Bu değişim için Fenerbahçe kaybetsin istiyorsanız sakın bana oy vermeyin, ben yanlış kişiyim. Sizin için doğru kişi ben değilim" ifadelerini kullandı.