Ali Koç'un 6 aylık performansı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devreyi küme düşme hattının içinde tamamladı. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk kez devre arasına 17. sırada girdi.

COCU GİTTİ ERSUN YANAL GELDİ

3 Haziran'da başkan seçilen Ali Koç, ilk iş olarak Comolli'yi sportif direktör yaptı. Ardından takımın başına Hollandalı Cocu'yu getirdi. Yeni bir yapılanmaya giden Koç'un bu değişikliği beklentileri karşılayamadı.

Cocu'yu kovan Koç yönetimi önce yardımcı hoca Koeman'a emanet etti takımı. Koeman da Cocu gibi başarısız olunca taraftarın da baskısıyla Ersun Yanal göreve geldi.

Sarı-lacivertli takımı daha önce şampiyon yapan Yanal ise çıktığı 2 lig maçında galibiyet alamazken, Fenerbahçe ilk devreyi 17. sırada kapattı. Fenerbahçe tarihinde ilk kez devre arasına küme düşme hattında girdi ve Koç bu başarısızlıkla tarihe geçti.

COMOLLİ VE TRANSFERLER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Ali Koç'un Cocu hamlesi sportif direktörlüğe getirdiği Comolli de başarısız oldu. Comolli önderliğinde yapılan 11 transferin hemen hemen hepsi sınıfta kalırken, sarı-lacivertli camiayı isyan ettirdi.

Benzia, Slimani, Reyes, Frey gibi isimlerin takıma neredeyse hiç katkı verememesi Ali Koç'un Comolli tercihini de sorgulattı. Koç, Yanal'la birlikte Volkan Ballı'yı da göreve getirerek bir nevi Fransız sportif direktörün başarısızlığını da onaylamış oldu. Samandıra Volkan Ballı'ya emanet edilirken, Comolli'nin de görev tanımı değişti.

Büyük bir taraftar desteğiyle başkan olan Ali Koç, 6 aylık sürecin ardından yüksek sesle eleştirilmeye başlandı. Fenerbahçe'ye en başarısız dönemini yaşatan Koç, şimdilik en kötü başkanlardan biri olarak kayıtlara geçti.