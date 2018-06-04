Ali Koç'un Alex planı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Koç'un gelişiyle en çok merak edilen konulardan biri ise Alex'in kulüpte görev alıp almayacağı.

KOÇ, GELECEK YILLARDA OLABİLİR DEDİ

Başkan seçilmeden önce Alex hakkında konuşan Koç, Alex'e jübile yapılması gerektiğinin sinyallerini vererek, gelecek yıllarda takımda da görev alabileceğini belirtti.

Kısa vadede Alex'e görev vermeyi düşünmeyen Koç, "Alex'in hepimizin gönlünde yeri farklıdır. Hataları olmuştur. Özellikle son dönemde hatalar yapmıştır ancak gidiş şekli kabul edilemez. Jübile sistemini her futbolcumuz için geliştirmeliyiz, sadece Alex için değil. Fenerbahçe'nin, sporcularıyla iyi bir şekilde ayrılması lazım. Onlar bizim bir anlamda elçimiz. Alex, şu an teknik heyette yer alamaz. Kendini bu alanda geliştirmesi lazım. Çok zeki birisi. Gelecekte olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ALEX'TEN ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Ali Koç'un, kendisini alnından öptüğü fotoğrafı paylaşan Alex , "Sayın Ali Koç. Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Alex'in Ali Koç paylaşımı;



