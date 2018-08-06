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Ali Koç'un Benfica maçı yorumu

Yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi zor bir kura çektiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Ali Koç'un Benfica maçı yorumu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti.

Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular.

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.

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