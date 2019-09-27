Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki yönetim de galibiyet primlerini belirledi. Başkan Ali Koç, 2 milyon lira, Mustafa Cengiz ise 5 milyon lira sözü verdi.

1 milyar 385 milyon liralık derbi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni seçilecek olan yönetimin önünü açmak için istifa edeceği öğrenildi.

Antrenör lisansı olmadığı için kulübede yer alamayacak olan Volkan Demirel'in dev derbiyi soyunma odasından takip edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Fikret Orman'ın mesaj verdiğini iddia etti.

Yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi efsane derbileri sizin için derledik.

Cumartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı tesislerden uzaklaştırdı.

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Yıldız golcünün antrenmanlara diğer oyunculardan 1 saat önce gelerek şut çalıştığı öğrenildi.

1 Abdullah Avcı'nın istifa kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni seçilecek olan yönetimin önünü açmak için istifa edeceği öğrenildi.

2 Ali Koç'un cezası kaldırıldı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Koç, derbiyi protokol tribününden izleyebilecek.

3 1 milyar 385 milyon liralık derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi her iki yönetim de galibiyet primlerini belirledi. Başkan Ali Koç, 2 milyon lira, Mustafa Cengiz ise 5 milyon lira sözü verdi.

4 Volkan Demirel'in derbi kararı Antrenör lisansı olmadığı için kulübede yer alamayacak olan Volkan Demirel'in dev derbiyi soyunma odasından takip edeceği öğrenildi.

5 Ali Koç derbiyi evinde izleyecek Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicil' gerilim devam ediyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmemesi üzerine tüm locaları kiralayan G.Saray yönetimi, Koç'a yer bırakmadı.

6 Beşiktaş'tan mesaj içeren Tuncel Kurtiz paylaşımı Beşiktaş'ın Tuncel Kurtiz'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Fikret Orman'ın mesaj verdiğini iddia etti.

7 İngiliz basını: Guardiola Çağlar'ı istiyor İngiliz gazetesi The Guardian, Manchester City'nin Laporte'nin sakatlığı sonrası savunma hattını güçlendirmek için ocak ayında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'yü transfer edeceğini yazdı.

8 Trabzonspor-Beşiktaş maçına doğru Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirledi.

9 Ersun Yanal kulüp çalışanlarını idmandan uzaklaştırdı Cumartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı tesislerden uzaklaştırdı.