Ali Koç'un Cocu kararı

Fenerbahçe'deki görevine sıkıntılı bir başlangıç yapan teknik direktör Phillip Cocu'ya Başkan Ali Koç güven verdi.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve beklentilerin altındaki oyun nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Hollandalı ile Beşiktaş derbisinden sonra bir araya gelen Koç, "Çıkan haberler spekülasyondan ibaret. Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle duyduğu güveni dile getirdi.

DEĞİŞİMLER SIKINTILI OLUR

Sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan Ali Koç, "Değişimler her zaman sıkıntılı olur. Bu süreci normal karşılıyoruz. Nihayetinde takımdaki taşların yerine oturacağına, senin görevini layıkıyla yerine getireceğine inancımız tam" ifadelerini kullanırken, Cocu'ya bir Türk yardımcı isteyip istemediğini de sordu.