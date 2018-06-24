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Ali Koç'un Cocu yorumu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Cocu hakkında konuştu. Koç, "En heyecan verici özelliği, atağa dayalı bir futbol stili olması" dedi.

Ali Koç'un Cocu yorumu
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Cocu, 2018-2019 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca sarı lacivertli takımın teknik direktörlük görevini yürütecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, hem Hollandalı hoca ile anlaşma sürecini hem de bundan sonraki dönemi değerlendirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

4 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK

"Cocu, oyuncuların performansını geliştiren, takım performansına öncelik veren, yaptığı çalışmalarda alt yapıları öne çıkaran, saha içi ve dışındaki güçlü liderlik yapısı ve PSV’de çalıştığı sürede 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden bir isim."


ATAK OYNATIYOR

"Bir yılı aşkın bir süredir, Sayın Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırma yapıyordu. Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stiliydi. Kendisinin hem F.Bahçe camiasına, hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."


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