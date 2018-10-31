Ali Koç'un derbi primi 2 milyon dolar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

PRİM YOK

Kritik maç öncesi prim konusunu masaya yatıran sarı-kırmızılı yönetim, "Oyunculara galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' diyerek Fenerbahçe derbisine özel prim koymama kararı aldı. Florya'dan da ekstra prim talebi gelmediği öğrenildi.

ALİ KOÇ'TAN 2 MİLYON DOLAR

Kötü gidişini Galatasaray derbisiyle birlikte sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ise Başkan Ali Koç galibiyet primini belirledi.

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuların moralini yeniden üst seviyeye çekebilmek için primi 2 milyon dolar olarak belirlerken, olası bir galibiyet halinde bu para teknik heyet ve futbolculara dağıtılacak.