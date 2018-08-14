Ali Koç'un Devler Ligi üzüntüsü

Temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'ya Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 ve 1-1'lik skorlar sonucu elendi. Devler Ligi hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, tribünde büyük üzüntü yaşadı.

ALİ KOÇ'UN BENFİCA ŞANSSIZLIĞI

Benfica karşısında yenik duruma düşen Fenerbahçe, beraberlik golünü bulsa da turu geçecek skoru elde edemedi. Başkan olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını kaçıran Ali Koç'un karşılaşmanın son bölümünde yaşadığ büyük üzüntü objektiflere yansıdı.

KOÇ'UN TAHMİNİ TUTMADI

1-0 kaybedilen ilk maçın ardından rövanşı değerlendiren Ali Koç turu geçeceklerini ifade etmişti ancak tahmini gerçekleşmedi. Koç ilk maçtan sonra, "Bu takım, taraftarı da arkasına alarak Benfica'yı Kadıköy'de yener. Buna güvenim tam. Turu geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE BENFİCA MAÇINDA KOLUNU KIRMIŞTI

Fenerbahçe, 2013 yılında Benfica ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşmış rakibini sahasında 1-0 yenen sarı-lacivertli takım deplasmanda ise 3-1 yenilerek finalin kapısından dönmüştü. O dönem yönetimde olmayan Ali Koç, Benfica'nın golünden sonra duvara yumruk atarak kolunu kırmıştı.