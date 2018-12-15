Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

Sezona Cocu'yla başlayan ancak Ankaragücü yenilgisi sonrası göreve Koeman'a getiren Fenerbahçe yönetimi, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti.

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal, 4 yıllık aranın ardından eski kulübüne geri döndü.

Yanal'ın yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmesi, Ali Koç'un FB TV'de yaptığı açıklamaların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

BEN GİTTİKTEN SONRA GELİR Mİ BİLMİYORUM

Koç, Phillip Cocu'nun teknik direktör olduğu dönemde "Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok, bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu. Kendisi ile konuşmadım, konuşmayacağım. Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum. Şimdilik bu sevdaya son verin, şimdilik diyorum, çünkü benden sonra ne olacağını bilmiyorum" demişti.

Ali Koç: Ersun Yanal bizim planlarımızda yok - İZLE