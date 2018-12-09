Ali Koç'un Fenerbahçe'si küme düşme hattında

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşan sarı-laicvertliler sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Akihisarspor'un gerisine düşen Fenerbahçe, 15. haftayı 14 puanla küme düşme hattında bitirdi.

KÖTÜ GİDİŞAT DÜZELMEDİ

Seçimlerde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan başkan olan Ali Koç, sezona Cocu ile başladı. Ancak sarı-lacivertliler tarihinin en kötü başlangıcını yapınca Hollandalı hocayı kovarak yola Koeman'la devam etti. Cocu gibi yardımcısı Koeman da takımın kötü gidişini değiştiremedi.

Fenerbahçe'ye yeni bir vizyon kazandırarak büyük başarılara imza atacağını ifade eden Koç, vaadlerini gerçekleştiremedi.

"SİZE ÖVÜNÇLE BAHSEDEBİLECİĞİNİZ F.BAHÇE SÖZÜ VERİYORUM"

Başkan Koç seçimi kazandıktan 2 gün sonra, 5 Haziran'da yaptığı konuşmada, "Size şampiyonluk sözü veremem ama övünçle dışarıda gezebileceğiniz bir Fenerbahçe sözü veriyorum" demişti.

Takımın kötü olmasından dolayı Fenerbahçe küme düşme hattında boğuşurken, taraftarların şampiyonluk hayalleri de çoktan suya düştü.