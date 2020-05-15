Ali Koç'un, gitmek isteyen Kruse'ye cevabı

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda ülke basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Hayalinin yeniden Almanya'da forma giymek olduğunu söyleyen Kruse, ''Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de, içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

5 MİLYON GETİR, İSTEDİĞİN YERE GİT

32 yaşındaki Alman futbolcunun bu açıklamaları üzerine Fenerbahçe yönetiminden yanıt da gecikmedi.

Sarı-lacivertli yetkililer Kruse'ye, ''5 milyon euro teklif getirirsen, istediğin yere gidebilirsin.'' mesajını gönderdi.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Alman futbolcunun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde de 3 milyon euroluk bir rahatlama olacak.

Kanarya ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse; bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 karşılaşmada, takımına 7 gol, 8 asistlik katkıda bulunmuştu.

LİGLERİN DEVAM ETMESİNE İSYAN ETTİ

Öte yandan Süper Lig ekiplerinde çıkan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Max Kruse, futbolun devam edecek olmasına tepkisini dile getirdi.

Alman futbolcu, ''Her gün yeni enfeksiyonlar. Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamamız için daha daha neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.