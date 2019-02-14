Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir basın toplantıı düzenledi.

Son haftalarda yapılan hataları izleten Koç, başarısızlığı hakemlere bağladı.

İşte Koç'un açıklamaları:

KILIF ARAMIYORUZ

"Bu konuşmaları yapmaktan dolayı mutsuzum. Aldığımız sonuçlara, içerisinde bulunduğumuz duruma bir kılıf aramıyoruz, gündemi değiştirmek için de burada değiliz. Burada bulunma sebebimiz, verilen bir gol, sarı kart vs de değil. Biz yönetim olarak tribünlere oynamak için burada değiliz."

SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE HATALAR YAPILIYOR

"Fenerbahçe'ye karşı son 4 haftada sistematik bir şekilde hatalar yapılıyor. İlerleyen haftalarda da herkesin uyanık olmasını bekliyoruz. Bize karşı yapılan hatalar tesadüfi bir şekilde değerlendirmiyoruz. Bize karşı yapılanlar tam da bizim ivme yakaladığımız dönemde olması, eş zamanlı şekilde olması kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu bizlere göstermektedir."

Ali Koç'un hakem isyanı - İZLE



HAKEM HATALARI ENDİŞEMİZİ ARTIRDI

"Bu garip ve düşündürücü süreci kısaca bir özetleyelim. Durum dururken ortalığı yangın yerine çevirmek istemiyoruz. Bursaspor maçında son dakikada yediğimiz golün iptal edilmesi gerektiği konusunda tüm otoriteler hemfikir. Hem faul hem ofsayt. Malatyaspor maçını 3-2 kazandık. Kazanmamıza rağmen mix zone'da hakem hatalarına değindik. Göztepe maçında iyi oynadık, nispeten rahat galibiyet aldık. Bu galibiyete rağmen hakem hataları endişemizi artırdı. Ertesi gün de rahatsızlığımızı dile getirdik. Tek tek pozisyonları tartışmayacağız, buna gerek de yok. Şunu bilmenizi istiyorum, bizler her şeyin farkındayız."

TFF LOBİLERLE YÖNETİLİYOR

"TFF'nin yapılanma şeklinde bir sorun var. Türk futbolunun, herkese eşit mesafede yönetildiği kanısı artık son derece uzak. Türk futbolu, 90'ların sonundan başlayarak lobilerle yönetilir duruma gelmiştir. TFF'nin oluşma şeklini her zaman eleştirdim. TFF'deki herkesin renk bağlılıklarını geride bırakması gerekiyor."

