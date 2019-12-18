Ali Koç'un kötü gidişe karşı tedbirleri

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, kritik Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Zirvenin 8 puan uzağında kalan sarı-lacivertliler, derbiyi de kaybetmesi durumunda yarışta ağır yara almış olacak.

Sivasspor yenilgisi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç, "Kendinize çeki düzen verin. Giydiğiniz formayı hak ettiğinizi herkese gösterin." sözleriyle oyuncularını uyardı.

Koç'un, derbinin kaybedilmesi durumunda takıma ağır yaptırımlar uygulayacağı ifade ediliyor.

KADRO DIŞI VE PARA CEZALARI

Geçen sezon Volkan Demirel, Ozan Tufan gibi isimler başta olmak üzere bazı isimleri kadro dışı bırakan Fenerbahçe, aynı uygulamayı bir kez daha yapacak. Performansı düşük, özel hayatına özen göstermeyen, kilo alan futbolcuların kadro dışı bırakılacağı öğrenildi.

Kritik galibiyetler sonrası prim veren Koç, kaybedilen puanların çokluğu nedeniyle oyunculara para cezası vermeyi düşünüyor. Beşiktaş maçından alınacak kötü sonuç, bu uygulamanın başlangıcı olabilir.

2 HAFTALIK TATİL PLANI İPTAL OLABİLİR

29 Aralık'ta ligler tatile girecek ve yaklaşık 20 günlük bir ara dönem yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde yılbaşı için bir tatil dönemi planlanıyor. Ancak olası kötü sonuçlar, bu durumu sekteye uğratabilir.

Beşiktaş ve Rizespor karşılaşmalarındaki olası kayıplar, futbolcuların antrenman dönemini erken açmasına neden olabilir.