Ali Koç'un kulübe hibe ettiği para

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe başkan olduktan sonra 50 milyon dolar (yaklaşık 237 milyon TL) verdiği ifade edildi.

Koç, başkanlık yarışı sırasında Aziz Yıldırım'ın, "Kulübe 150 milyon euro vereceğim" açıklamasına, "Başkan ne veriyorsa bir fazlası" diyerek karşılık vermişti. Ali Koç'un önümüzdeki süreçte de kulübe maddi yardım yapması bekleniyor.

OYUNCU VE PERSONELE BORÇLAR ÖDENDİ

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya Ali Koç, kulüp başkanı olarak ilk kez katıldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulu da salondaki yerini aldı.

Toplantıda söz alan Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Bir müjde vereyim, dün itibariyle 200 milyon TL borç ödedik, çalışanlarımıza ve sporcularımıza hiçbir borcumuz yok. Fenerbahçe çok zor bir yolda. Çok zor bir dönem geçiriyoruz bunu bir kere daha belirtmeli. Sarı laciverte gönül veren herkesin desteği önemli. Winston Churchill'in dediği kan, ter ve gözyaşı içindeyiz. Kan yok ama diğerleri var." ifadelerini kullandı.

39 BİN KOMBİNE 82 BİN FORMA

Öte yandan Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda, yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden 39 bin 226'sının satıldığı açıklandı. Ali Koç'un başkan olmasının ardından bugüne kadar satılan forma sayısı ise 82 bin 148 olarak duyuruldu.