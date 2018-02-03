Ali Koç'un Kuyt ve Alex planı

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç, 2-3 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekibi ile bir yılı aşkın süredir hem seçime, hem de göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projelere odaklanan Koç’un, 7 Şubat’taki basın toplantısıyla merak edilen konulara da cevap vereceği ifade edildi.

Ali Koç’un başta kulübün ekonomik durumu olmak üzere, futbol takımı ve amatör branşlar için ciddi planları bulunuyor. Bu üç önemli konu ile ilgili öne çıkan detaylar şöyle;

BORCU YAPILANDIRMA

Koç, Divan Kurulu’nda ve daha önce yaptığı konuşmalarda özellikle ekonomik tablo ile ilgili duyduğu endişeden bahsetmişti. Bu yüzden ilk olarak kulübün mevcut borcunun yapılandırılması üzerine çalışılıyor. Konularında uzman bankacı ve finansçılar yoğun mesai harcıyor. Borcun yapılandırılmasıyla beraber kulübün rahat bir nefes alması amaçlanıyor.

FUTBOL AKLI OLACAK

Ali Koç, Avrupa’da birçok kulübü zirveye çıkarmış profesyonel futbol yöneticileriyle biraraya geldi. Buradaki temel nokta ise bu isimlerin çalıştırdıkları kulüpleri; belli bir bütçe ile planlı, programlı şekilde adım adım zirveye ulaştırması oldu. Şu an 3-4 aday söz konusu olsa da nihai karar henüz verilmedi. Seçimin kazanılması durumunda bu adaylardan biri ile anlaşma sağlanacak ve futbol takımının idari ve sportif açıdan profesyonel ellere emanet edilmesi sağlanacak.

KUYT'LA GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli takıma önemli katkılar sağlayan, performansının yanısıra profesyonelliği ve çalışmasıyla da herkese örnek olan Dirk Kuyt ile Ali Koç’un yakın temas halinde olduğu öğrenildi. İkilinin sürekli fikir alışverişinde bulunduğu vurgulandı. Ancak Kuyt’ın kulüpte görev alıp almayacağı ise henüz belirsiz.





ALEX'E JÜBİLE

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Mart ayında Türkiye’ye geliyor. Bunun bilgisini alan Koç ve ekibi Brezilyalı futbolcu için özel bir gece yapmayı planlıyor. Alex, Teknik Direktör Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalmış ardından apar topar ülkesine dönmüştü. Brezilyalı için yapılacak tören ile futbolcunun vedası geç de olsa yapılmış olacak.