Ali Koç'un scout planı

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim Ali Koç, hazırlıklarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Ekibiyle beraber profesyonelce bir çalışma yürüten Koç, A'dan Z'ye her konuyla ilgili proje çıkarıyor. Bu projelerin başında da futbol takımı için birçok yenilik yer alıyor.

SCOUT DEVRİMİ

Koç ve ekibi, son dönemde bilhassa Avrupa futbolunda önemli yeri olan ‘Scouting' konusunda çalışmalar yapıyor. Hem kulübün UEFA Finansal Fair Play konusundaki hassaslığı, hem de son dönem yaşanan hatalı hamleler nedeniyle Koç, bu işe çok önem veriyor.

Benfica, Porto, Shakhtar Donetsk, Roma ve Sevilla gibi kulüplerin yapıları incelenirken, bir yandan da işin uzmanlarıyla temaslar kuruluyor.

COMOLLİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Ali Koç'un 1907 Derneği döneminden itibaren hep iletişimde olduğu Avrupa çapında ünlü scout direktörü Damien Comolli bu konunun ana merkezinde bulunuyor.

Daha önce Tottenham, Arsenal, Liverpool ve St Etienne gibi kulüplerinde scout ve futbol direktörü olarak çalışan Comolli'nin çalışma stili, programları ile uyguladığı metotlar, Koç ve ekibinin çalışmalarına ışık tutacak.

Ali Koç'un başkan olması halinde kulübe kazandırmak istediği ‘scout sistemi'nde en önemli konu ise işin profesyonellerde olacak olması.

Damien Comolli tarzında işin profesyonel noktasındaki, futbol idarecileri ve ekiplerinin görev alması bekleniyor. Daha önce Sevilla'da şu an Roma'da başarılı olan Monchi ve Tottenham, Liverpool ve Arsenal'de çalışan Damien Comolli gibi isimler Ali Koç ve ekibinin, çalışmalarında faydalanacağı örnekler olarak dikkat çekiyor.



