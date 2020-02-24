Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak tam 20 yıl sonra ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup etmiş oldu.
"SATMAYIN BENİ"
Karşılaşmanın ardından kendisine küfreden taraftarların üzerine atlayan Başkan Ali Koç, derbinin önüne geçmişti.
Koridorda taraftarların üzerine yürüyen Koç'un, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Videoda başkanın, taraftarlara "Satmayın beni" dediği duyuluyor.
İşte o anlar:
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar - İZLE