Ali Koç'un teknik direktör adayları

Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak Fenerbahçe'nin 37. başkanı olan Ali Koç'un ilk yapacağı icraat yeni teknik direktörü belirlemek olacak.

Koç'un ilk olarak Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'yle görüştüğü ortaya çıktı.

İşte Koç'un 5 hoca adayı;:

LUIS ENRIQUE

Fenerbahçe'ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique'ye takımı emanet edebileceği kaydedildi. Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo'da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça'yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.

LAURENT BLANC

Kariyerine Bordeaux'ta başlayan ve Fransa Milli Takımı'nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain'de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor. Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi var.

MAURIZIO SARRI

Napoli'de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı. İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle de henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye'ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya'dan çıkmayan Sarri'nin, kariyerinde kupa sevinci ise bulunmuyor.

JORGE JESUS

İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting'de yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde. Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz'den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.

MARCELO BIELSA

Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille'de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor. Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004'te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa'nın kariyerinde başka kupa bulunmuyor.