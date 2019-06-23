Ali Koç'un transfer listesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara transfer müjdesini verdi.

Fenerbahçe'ye maddi destek amacıyla başlatılan 'Fener Ol' kampanyası kapsamında yapılan programda açıklamalarda bulunan Koç, "Burada transferleri söyleyip, Ersun hocaya bir kriz geçirtmeyelim. Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 transferi bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca, "Alex, 2 yıl sonra futbola antrenör olarak dönecek" de dedi.

KRUSE VE KOLAROV'DA BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ

Allahyar, Yasir Subaşı ve Murat Sağlam gibi genç, potansiyelli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hedefindeki yıldız isimler ise basına sızdı:

İşte Koç'un bahsettiği futbolcular:

Max Kruse (Bitme oranı yüksek)

Benatia

Ben Arfa

Kolarov (Bitme oranı yüksek)

Kolodziejczak

Fejsa

İrfan Can-Mahmut Tekdemir ikilisi

Deniz Türüç

Mensah

Emre Kılınç (Kendisiyle anlaşıldı)

Emre Belözoğlu (Bitti, KAP bekleniyor)



Kanarya'nın listedeki isimlerin bazılarını kısa sürede KAP'a bildirmesi bekleniyor.