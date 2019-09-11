Ali Koç'un Volkan, Alex ve Emre planı

Fenerbahçe başkanı seçildiği günden bu yana kulübün efsane isimlerine hak ettikleri değeri vereceklerini söyleyen Ali Koç'un en büyük hayali Alex de Souza, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun yer aldığı bir kenar yönetimini kulübede görmek.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimde ilk olarak Volkan Demirel teknik kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe efsanelerinden bir diğeri olan Alex De Souza ise antrenörlük için B lisansı almış durumda.

Emre Belözoğlu'nun da futbolu bıraktıktan sonra iki eski yıldız ismin yanında yer alması bekleniyor.

VOLKAN ŞİMDİLİK TRİBÜNDE

Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında ilk kez eşofmanla, teknik ekibin bir parçası olarak sahaya çıkan ve kulübede Ersun Yanal'ın yanında oturan Volkan Demirel buna karşın sezon sonuna kadar tüm resmi maçları tribünden izleyecek. Zira tecrübeli eldivenin antrenör lisansı yok. TFF'nin UEFA B antrenörlük kurslarının ilkine katılacak olan Volkan Demirel, 10 günlük bu kurstan sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni bir 10 günlük kursa katılıp sınava girecek ve en erken Haziran 2020'de antrenörlük lisansına kavuşacak.