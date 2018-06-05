Ali Koç'un Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un teşekkür edeceği isimler arasında kaptan Volkan Demirel yer alıyor. Sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciye yeni bir imza teklif edilmeyecek.

JÜBİLE TEKLİF EDECEK

Ali Koç, Volkan’la bir görüşme yapacak 37 yaşındaki milli kaleciye jübile teklif edecek. Kabul etmesi durumunda kaptana yaraşır müthiş bir jübile tertipleyecek.

Hatta Ali Koç’un, Volkan’ın jübilesine sponsorluğunu yaptığı Barcelona’yı Şükrü Saracoğlu’na getireceği ve kaptana dillere destan bir veda maçı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında.

VEDALAŞMIŞTI

Volkan Demirel, Konyaspor maçından sonra Aykut Kocaman gibi “Belki de bu sizinle oynadığım son maçtı. Hakkınızı helal edin” sözleriyle takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.