Ali Koç'un Volkan'a teklifi

Fenerbahçe'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Volkan Demirel krizi çözülüyor...

Yönetimin "Futbolu bırak, antrenör ol" şeklindeki önerisini reddeden tecrübeli kaleci, uzun süredir Başkan Ali Koç'tan yeni bir teklif bekliyordu.

KALECİ-ANTRENÖR OL

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu'ndan gelen yoğun istek üzerine tecrübeli kaleciye son bir teklif sunan Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

Gönlü Fenerbahçe’de olan 38 yaşındaki kalecinin özellikle bir şampiyonluk daha kazanmayı çok istediği ve bu nedenle teklifi kabul edeceği belirtildi.

"KENDİSİ KARAR VERECEK"

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Başkan Vekili Semih Özsoy da, “Volkan Demirel camiamızın evladı. Zaten kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali Başkan'ın onunla konuştukları var. Dolayısıyla içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir” demişti.