Ali Koç'un Volkan'a verdiği değer

Fenerbaçe'nin kadro dışı bıraktığı Volkan Demirel, bugün yaptığı basın toplantısında yönetiminden özür diledi.
VOLKAN'IN KONUŞTUĞU ODA TEPKİ TOPLADI
Tecrübeli kalecinin basın toplantısını gerçekleştirdiği oda ise futbolseveler tepkiyle karşılandı.
Küçük bir cam masa üzerine konulan mikrofonlara konuşan Volkan Demirel'in oturduğu plastik sandalyede ise rahat olmadığı görüldü.
FB TV CANLI YAYIN YAPMADI
Öte yandan Volkan'ın basın toplantısının FB TV'den canlı olarak yayınlanmaması, yönetimin yaklaşık 3 ay sonra özür dileyen deneyimli kaleciye bir tepkisi olarak yorumlandı.
Volkan Demirel'in basın toplantısını gerçekleştirdiği oda şu şeklide:
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