1 Mesut Özil'den Kabe örtüsü paylaşımı Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, evinde bulunan Kabe örtürsünün görüntüsünü paylaştı ve "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden bir parça bulundurduğum için onurluyum" ifadelerini kullandı.

2 Ali Koç'un Volkan'a verdiği değer Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Demirel'in basın toplantısı gerçekleştirdiği odanın görüntüsü tepki topladı.

3 Serdar Aziz'den Terim'e: Helalleşmeye geldim G.Saray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in Fatih Terim'le yaptığı görüşmede "Bu kararın gerekçesini sormak için gelmedim. Vedalaşmak istedim" dediği öğrenildi.

4 Ali Şen: Fenerbahçe şampiyon olabilir Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki durumunu değerlendiren kulübün eski başkanı Ali Şen "Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir" dedi.

5 Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklayan Fatih Terim, Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verdi.

6 Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki Beşiktaş kafilesi bugün kamp için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, Burak Yılmaz transferini protesto etti.

7 Serdar'dan sonra Eren de gitti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" diyerek her iki futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı.

8 Fatih Terim, Serdar Aziz'i istemedi Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında gerçekleşen görüşme sonuçlandı. Tecrübeli teknik adamın, 28 yaşındaki stopere "Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin" dediği öğrenildi.

9 Onur Kıvrak, Trabzon'dan 25 milyon TL istedi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, bordo-mavili kulüpten 25 milyon liralık alacağını istedi.