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Ali Koç'un yönetim kurulu listesi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de olduğu önemli isimler yer alıyor.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi
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Fenerbahçe yeni başkanını seçti. 16092 oy alarak Aziz Yıldırım'a büyük fark atan Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin 37. başkanı oldu.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde önemli isimler yer alıyor.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de olduğu Koç'un listesindeki isimler şöyle; 
Asil üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan.

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan. 

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