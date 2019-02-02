Ali Koç'un yüzü güldü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Fenebahçe bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan 3 puan çıkarmış oldu.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, uzun süredir küme düşme hattında mücadele veriyordu.
ALİ KOÇ'UN YÜZÜ GÜLDÜ
Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, Kadıköy'de önce Yeni Malatyaspor'u sonra da Göztepe'yi yendi. Alınan galibiyetler taraftarı ve Başkan Ali Koç'u çok mutlu etti.
GALİBİYETLER NEFES ALDIRDI
Sezon başından beri büyük darbeler alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un bir türlü yüzü gülmüyordu. Puan tablosunda 12. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, yönetim ve teknik heyete derin bir nefes aldırdı.
Öte yandan mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç, maç sonunda taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Süper Lig'de puan durumu şu şekilde: