Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Ali Koç'un yüzü güldü Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç'un çok mutlu olduğu görüldü.

2 Belhanda sezon sonu Suudi Arabistan'a gidecek Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a 9 milyon euroya transfer olacak.

3 Victor Moses: Batman gibi yaptım Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe filelerine atan Victor Moses, golden sonra tribünlere giderek Batman işareti yaptı

4 Ersun Yanal: Bunu çok özlemiştik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada "Bunu çok özlemiştik. Hem Avrupa'da hem ligde en üst performansı almaya çalışacağız." dedi.

5 Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim Daha önce Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve Beşiktaş'ta oynarken siyah-beyazlı taraftarları öven Tolgay Arslan, son olarak formasını giydiği Fenerbahçe'nin armasını öptü.

6 Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket Göztepeli futbolcu Jerome, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir şekilde bastı ve direkt kırmızı kart gördü.

7 Tolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe armasını öptü Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Göztepe maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünlere giderek takımlarının armasını öptüler.

8 Fenerbahçe üst üste 2. kez kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi Ayew ve Moses'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2. kez kazandı.

9 Asya Kupası Katar'ın Katar Milli Takımı, Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.