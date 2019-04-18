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Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Ali Palabıyık, bu hafta dinlendirildi.

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Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'a ise maç verilmedi.

İŞTE PROGRAM

Başakşehir - Rizespor - Hüseyin Göçek

Galatasaray - Kayserispor - Arda Kardeşler

Sivasspor - Beşiktaş - Mete Kalkavan

Trabzonspor - Malatyaspor - Zorbay Küçük

Alanyaspor - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa

Göztepe - Erzurum - Cüneyt Çakır

Kasımpaşa-Bursaspor - Yaşar Kemal Uğurlu

Akhisarspor-Antalyaspor - Bülent Yıldırım

Ankaragücü-Konyaspor - Koray Gençerler

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