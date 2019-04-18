Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'a ise maç verilmedi.
İŞTE PROGRAM
Başakşehir - Rizespor - Hüseyin Göçek
Galatasaray - Kayserispor - Arda Kardeşler
Sivasspor - Beşiktaş - Mete Kalkavan
Trabzonspor - Malatyaspor - Zorbay Küçük
Alanyaspor - Fenerbahçe - Suat Arslanboğa
Göztepe - Erzurum - Cüneyt Çakır
Kasımpaşa-Bursaspor - Yaşar Kemal Uğurlu
Akhisarspor-Antalyaspor - Bülent Yıldırım
Ankaragücü-Konyaspor - Koray Gençerler