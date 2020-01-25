3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı

1 Fenerbahçe'de Falette krizi Harcama limiti konusunda beklediği noktaya ulaşamayan Fenerbahçe'de yönetim, henüz lisansı çıkarılmayan Falette'yi Eintracht Frankfurt'a geri göndermeyi planlıyor.

2 Anadolu kulüplerinden Elazığ'a yardım Başta Adana Demirspor, Erzurumspor, Balıkesirspor ve Bandırmaspor olmak üzere birçok Anadolu kulübü, maç gelirlerinin deprem bölgesine gönderileceğini açıkladı.

3 Ali Şansalan'dan Nwakaeme itirafı Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kartla herkesi şaşırtan hakem Ali Şansalan, maç sonu hatasını kabul etti. Şansalan, "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm" dedi.

4 Arda Turan krize neden oldu Galatasaray'a dönmek isteyen Arda Turan, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in arasını bozdu.

5 Serdal Adalı'dan hipodrom desteği Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'nın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromun depremden etkilenen vatandaşlar için açık olacağını duyurdu.

6 Yönetimin düşündüğü model: Lucescu-Sergen Lucescu'yu sportif direktör yapmayı düşünen Beşiktaş yönetimi, takımı ise Sergen Yalçın'a emanet etmeyi planlıyor.

7 Abdullah Avcı'nın alacağı tazminat Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilen Abdullah Avcı'nın, takım bulana kadar siyah-beyazlı kulüpten maaş almaya devam edeceği öğrenildi.

8 Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i yendi Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımını 80-75 mağlup eden Anadolu Efes, liderliğini korudu.

9 Fatih Terim'den 19:05 paylaşımı Fatih Terim sosyal medya hesabından 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." paylaşımında bulundu.