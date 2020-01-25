Ali Şansalan'dan Nwakaeme itirafı

Trabzonspor ile Denizlispor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Nwakaeme'ye gösterilen sarı kart maçın önüne geçmişti.
Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest vuruş kullanmayı beklerken, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görünce adeta çılgına dönmüş ve gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kalmıştı.
"HATALI KARAR VERDİM"
Futbolseverleri şaşırtan bir karara imza atan hakem Ali Şansalan, mücadelenin ardından hatasını kabul etti.
Pozisyonu tekrarını izleyen hakemin, koridorda bordo-mavili bir yöneticiye "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi.