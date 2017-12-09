Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden olan eski başkan Ali Şen, 2018 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimleri için, "Aziz Yıldırım'a aday olmamasını öneriyorum." dedi.

"AZİZ YILDIRIM YERİNİ ALİ KOÇ'A BIRAKMALI"

Fenerbahçe tarihinin en zorlu başkanlık yarışlarından birinin yaşanacağı seçimlere kısa bir süre kala, Ali Şen de Ali Koç'u destekleyenler arasına katıldı.

İki adayın da camia için son derece önemli olduğunu söyleyen Ali Şen,"Başkanlık değişimi için artık vakit geldi. Mesela Ali Koç. Koç ailesinden bir kişiyi başkan görmek hayalimdi. Ali Koç başkanlık için gerekli her şeye sahip. Kalbimizle, gönlümüzle Ali Koç'u destekliyoruz. Taraftarlar da herkes destekliyor... Aziz Yıldırım artık yerini Ali Koç'a bırakmalı. Göreve geldiğinde saçları siyahtı, artık beyaz... Aziz Yıldırım'a aday olmamasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Ali Şen: Aziz Yıldırım başkan adayı olmamalı VİDEO

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