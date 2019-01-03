Ali Şen: Fenerbahçe şampiyon olabilir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'deki durumunu değerlendirdi.

Ali Şen, puan cetvelinde 17. sırda bulunan Fenerbahçe'nin ikinci yarıda tüm maçlarını kazanması durumunda şampiyon olacabileceğini söyledi.

Ali Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇE SÜRPRİZE İMZA ATABİLİR"

"1981 yılında Fenerbahçe'de işler kötüydü. Maçları kaybediyordu. Taraftarlar bağırıyordu. Kongre oldu ve Fenerbahçe başkanlığına kimse aday olmaya cesaret edemedi. Taraftarlar, "Ali Şen" diyordu. Kimse girmedi ve tek aday olarak girdim. O sene 11 futbolcu aldık. "Toplama takım" dendi. Ama o yıl ikinci olduk. İkinci yılda ise bütün kupaları aldık.

Fenerbahçe’nin durumu sürpriz diyoruz. Peki başka bir sürpriz olabilir mi? Fenerbahçe kalan 17 maçı da kazanıp 67 puanla şampiyon olabilir mi? Bence olabilir.”

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