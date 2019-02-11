Ali Sürmen: Trabzonspor'a bitmeyen bu kininiz nedir

Ali Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor’un ilk yarıda iyi futbol oynamadığını belirterek, "Trabzonspor ilk yarıda iyi oynamadı; tamam. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri, MHK üyeleri ve hakemler, sizin Allah’ın adaletinin farkında olmadığınız da kesin! Peki ya bu taraftarın kendi adaletini aramaya kalkmasından da mı korkunuz yok?" ifadelerini kullandı.





"ÇOCUKLARINIZA NAMUSU NASIL ANLATIYORSUNUZ"



Sürmen, Galatasaray'ın Trabzonspor’u yener veya yenmez bunun kimseyi ilgilendirmeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yarın sırtlarına milli forma giydirip başarı bekleyeceğiniz, sahadaki o genç çocukların hakkını neden yiyorsunuz. Trabzonspor camiasına bitmeyen kininiz nedir? Siz evde çocuklarınıza namusu nasıl anlatıyorsunuz? Sokakta yürürken birinin size namussuz demesinin sizin için anlamı yok mu? Trabzonspor’un lehine pozisyonlarda VAR neden yok oluyor? Galatasaray’ın ilk golü öncesi ofsayt var ve penaltı yok. Arkadan çekmeler ne zamandan beri sarı kart değil. Veremezsin değil mi? Çünkü versen ikinci sarıdan atman gerekecek. Ceza sahası içinde topla ilgisi olmayan ayağa basmanın kurallarda adı nedir? Sonra da ben maçın kaderi ile oynamadım diyeceksin. Adalet istiyoruz. Adamsanız özür dileyin yeter."