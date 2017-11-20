Ali Turan 2020'ye kadar Konyaspor'da

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına, tecrübeli futbolcu Ali Turan ile başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar katıldı.

KONYASPOR'UN ZOR GÜNLERİNDE FORMA GİYDİ

Toplantıda konuşan Baydar, "Ali Turan eski bir oyuncumuz. 2012 yılından beri kulübümüzde birlikteyiz. Kendisi Konyaspor'un zor günlerinde forma giydi. Onu, İyi günlerini en iyi değerlendirecek oyuncularından biri olarak görüyor ve düşünüyoruz. Birçok antrenör geldi geçti ama Ali Turan arkadaşımız hırsıyla, inatçılığıyla, çalışkanlığıyla ve beyefendiliğiyle kulübümüze şuana kadar büyük katkılarda bulundu. Ali Turan 2020 yılına kadar inşallah yeniden yeşil-beyazlı camiamıza hizmet etmeye devam edecek. Kendisine ve kulübümüze de hayırlı olsun diliyorum" dedi.

YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ HEYECANLIYIM

Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ali Turan ise 6 yıldır Konyaspor'da görev yaptığını belirterek, "Çok güzel başarılar elde ettik. TFF 1'inci Lig'de iken hem maddi hem de manevi açıdan çok zor bir dönemden geçtik. Sonrasında Süper Lig'e çıktık. Ondan sonraki dönemde güzel başarılar elde ettik. Tarihinde ilk defa Avrupa Ligi'ne katılmış bir Konyaspor var. Lig üçüncüsü olmuş bir Konyaspor var. Direkt UEFA Avrupa Ligi'ne katılmış bir Konyaspor var. 66 puan toplamış bir Konyaspor var. Diğer sezonunda tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nı almış bir Konyaspor var. Son olarak Süper Kupa'yı alarak bir ilki gerçekleştirdik'' diye konuştu.