Ali Turan: Aykut Hocamıza armağan olsun

Atiker Konyaspor'un tecrübeli savunmacısı Ali Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Ali Turan, "Öncelikle bu beraberliği Aykut Hocamız'a armağan ediyoruz. Gönül istedi ki galip gelelim, 3 puan hediye edelim ama olmadı." diyerek sözlerine başladı.

"VAR'A GİTMEK İÇİN YERE Mİ ATLAYALIM"

"Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Psikolojik olarak gerçekten alt sıralardalar ve bu maçta çıkış yapmak istiyorlardı. Biz de ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bir çıkışımız vardı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Ali Turan, "Bugün de özellikle 1-0 öne geçmeden önce 10 kişi kaldık. Bazı pozisyonlar vardı. Skrtel'in direkt kırmızı kartı vardı. Hakem onu görmedi. Biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. İlla biz de yere mi atlayalım böyle pozisyonlarda ki VAR'a gidilsin. Yeni gelen arkadaş tecrübesiz tabii, biraz yerde yatsa." diyerek konuşmasını sürdürdü.

Konyaspor'un deneyimli stoperi, "Buradan aldığımız beraberlik, 10 kişiyle özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fazla pozisyon vermedik. Şimdi önümüze bakıyoruz. Son kez söylüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hem bize, hem Aykut Hocamız'a sahip çıktılar." diyerek sözlerini noktaladı.