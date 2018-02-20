Alisa-Alper ikilisi 19. oldu

1 Aykut Kocaman: 4 galibiyet 4. yıldızı getirir Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gözünü Süper Lig liderliğine dikti. Kocaman futbolcularıyla yaptığı konuşmada "4 maçta alacağımız 4 galibiyet, bize 4. yıldızı getirir." dedi.

2 Aziz Yıldırım Suriye sınırına gidiyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlerimize destek vermek için Suriye sınırına gitmeye hazırlanıyor.

3 Maç öncesi Münih'te hava durumu Bu akşam deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ı, Almanya'da oldukça soğuk bir hava bekliyor.

4 Fernando'nun sahalara dönüş tarihi Yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan Fernando'nun Karabükspor maçından itibaren kadroya alınacağı ve F.Bahçe derbisine kadar kesin olarak hazır hale geleceği öğrenildi.

5 Dzeko: Cengiz fark yaratıyor Roma'nın golcü futbolcusu Dzeko, son haftalarla attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı.

6 Şenol Güneş: Mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Biz sürpriz varsa, mucize varsa, onu yapmak istiyoruz" dedi.

7 Neustadter'in dansözlü doğum günü partisi Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Beşiktaş derbisi öncesi kurtlarını döktü. Rus oyuncu, doğum günü partisinde dansöz oynattı.

8 Bayern Münih-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

9 Wigan Athletic, FA Cup'ta Manchester City'i eledi İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında lig lideri Manchester City, deplasmanda Wigan Athletic'e yenilerek turnuvaya veda etti.