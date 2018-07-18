Alisson Becker Liverpool'da

Liverpool, Alisson konusunda mutlu sona yaklaştı. Roma, Brezilyalı kalecisi için Liverpool'un yaptığı 75 milyon euroluk teklifi kabul etti. Premier Lig ekibi, Alisson ile masaya oturacak.

Son 2 yıldır Roma'da bulunun Alisson, sarı-kırmızılılar ile geçen sezon 37 lig maçına çıktı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional takımında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkmasında pay sahibi olmuştu.

BUFFON'UN REKORU TARİH OLUYOR

Liverpool'un 75 milyon euroya tekabul eden teklifi, bir dünya rekorun kırılmasını sağlayacak. Zira bu alandaki bir önceki rekor 2001'de Parma'dan Juventus'a 53 milyon euroya giden Gianluigi Buffon'a aitti. Premier Lig'deki bir önceki rekor ise Haziran 2017'de Benfica'dan Manchester City'ye 40 milyon euroya imza atan Ederson'a aitti.

KARİUS, DEVLER LİGİ FİNALİNDE HATALAR YAPTI

Liverpool kalecisi Loris Karius, geçen sezon Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde iki hatalı gol yemiş; Alman file bekçisi gözden çıkarılmıştı. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, vatandaşını korusa da Karius geçen hafta Tranmere'i 3-2 yendikleri karşılaşmada serbest vuruştan hatalı bir gol yemişti.

Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'nda formasını giyen Alisson, Sambacılar, çeyrek finalde eleninceye kadar 5 maçta oynamış ve 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.