All-Star'da 3 kulvarda şampiyonlar belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Utah Jazz takımının oyuncusu Donovan Mitchell kazandı.

MİTCHELL VINCE VARTER FORMASIYLA ÇIKTI

Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen etkinlikte Mitchell, smaç yarışmasında Indiana Pacers'tan Victor Oladipo, Cleveland Cavaliers'tan Larry Nance Jr. ve Dallas Mavericks'ten Dennis Smith Jr. ile mücadele etti.

Toplam 4 oyuncunun katıldığı smaç yarışmasının final turunda Nance Jr. ile Mitchell karşı karşıya geldi. Mitchell, final turundaki son hakkında, smaç yarışmasını 2000 yılında kazanan NBA efsanesi Vince Carter'ın formasını giyerek, onun smaçlarından birini gerçekleştirdi ve seyircileri ayağa kaldırdı.

BOOKER REKOR KIRDI

Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Phoenix Suns takımından 21 yaşındaki Devin Booker rekor derece elde ederek ilk sırada bitirdi. Toplam 8 oyuncunun katıldığı 3 sayı yarışmasının final turunda, Booker, bu yarışmayı 2016'da kazanan Golden States Warriors'tan Klay Thompson ve Los Angeles Clippers'tan Tobias Harris ile karşılaştı.

Booker, final serisindeki performansında, birer sayı kabul edilen 16 basketbol topunun 12'sinde sayı kaydederken, 9 para topunun da 8'inde başarı elde etti. Böylece, toplam değeri 34 sayı olan toplardan 28 sayı elde etmeyi başaran Booker, 3 sayı yarışması etkinliği tarihinde en çok sayıya ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Devin Booker, toplam değeri 34 sayı olan toplardan 28 sayı elde etmeyi başardı ve 3 sayı yarışması etkinliği tarihinde en çok sayıya ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.

YETENEK YARIŞMASINI DINWIDDIE KAZANDI

Yetenek yarışmasında ise Brooklyn Nets takımının 24 yaşındaki oyun kurucusu Spencer Dinwiddie galip geldi. Toplam 8 oyuncunun katıldığı yetenek yarışmasının final turunda, 1,98 metre boyundaki Dinwiddie, 2,13 metrelik Chicago Bulls'un Finlandiyalı forveti Lauri Markkanen ile karşılaştı.

Final turunda parkuru Markkanen'den önce bitirerek 3 sayı çizgisine önce varan Dinwiddie ikinci denemesinde başarılı oldu ve yarışmayı kazandı.