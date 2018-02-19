All-Star'da kazanan LeBron ve arkadaşları

Bu sene farklı bir formatta düzenlenen 67'inci all-star maçında, kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar, karşı karşıya geldi.

Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen NBA All-Star hafta sonu organizasyonunun üçüncü ve son günündeki all-star maçı, geçen yıllardaki maçların aksine büyük mücadeleye sahne oldu.

Curry'nin oluşturduğu takım ilk yarıyı 78-76 skorla önde tamamlarken, her iki takımın maç boyunca savunmaya ağırlık vermesi dikkati çekti. Karşılaşmanın son 7 dakikası NBA play-off serisi maçlarını aratmazken, James'in takımı müsabakadan 148-145 skorla galip ayrıldı.

"ALL-STAR MVP" ÖDÜLÜNÜ JAMES

Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazandı. Kariyerindeki 14'üncü NBA All-Star maçını oynayan James, 31 dakika sahada kaldığı mücadelede 29 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

James'in takımında oynayan Kevin Durant (Golden State Warriors) 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving (Boston Celtics) ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistle galibiyete katkıda bulundu. Curry'nin takımında sahaya çıkan DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 21 sayı, 6 ribaunt, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) 17 sayı, 10 ribaunt ile oynarken, Curry ise 26 dakikada 11 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performans gösterdi.