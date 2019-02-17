All-Star'da smaç yarışmasını Diallo kazandı

NBA All-Star Cumartesi etkinliklerinde smaç, 3 sayı ve yetenek yarışmalarında kazananlar belli oldu. Smaç yarışmasında kazanan Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo olurken, 3 sayı yarışması şampiyonu Brooklyn Nets'ten Joe Harris, yetenek yarışmasında ise Jayson Tatum zafere ulaştı.

SUPERMAN DİALLO

All Star smaç yarışmasında ilk turda ilk smaçlarda John Collins 40, Hamidou Diallo 48, Dennis Smith Jr. 45, Miles Bridges 33 puan topladı. İkinci smaçlarda ise Hamidou Diallo, Shaq'ın üzerinden uçarak vurduğu smaçla 50 tam puan aldı ve toplam 98 puanla finale çıkmayı garantiledi. Dennis Smith Jr. ise Wade'in üstünden uçarak Diallo'ya yanıt verdi 95 puanla finale çıkan ikinci isim oldu.

Hamidou Diallo, Migos'tan Quavo'nun üzerinden vurduğu smaçla 2019 Smaç Yarışması kazananı oldu. Diallo'nun kazanmasında Shaq'ın üzerinden yaptığı Vince Carter'la hatırlanan dirsek smacı etkili oldu.

JOE HARRİS KAZANMAYI BİLDİ

NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nda galip gelen isim Brooklyn Nets'te forma giyen Joe Harris oldu. Yarışmaya katılan on oyuncu ilk turda Buddy Hield 26, Danny Green 23, Dirk Nowitzki 17, Stephen Curry 27, Devin Booker 23, Buddy Hield 26, Danny Green 23, Dirk Nowitzki 17, Stephen Curry 27, Devin Booker ise 23 puan aldı.

Final turuna katılmaya hak kazanan Harris, Hield ve Curry, sırayla 26, 19 ve 24 puan aldılar. En fazla isabeti sağlayan Joe Harris, bu etkinlikte şampiyon olmayı başardı.

TATUM ORTA SAHADAN ATTI

NBA All-Star yetenek yarışmasında kazanan Boston Celtics'ten Jayson Tatum oldu. İlk turda Nikola Jokic, Nikola Vucevic'i elerken Jayson Tatum, Mike Conley'i saf dışı bıraktı. Luka Doncic, Kyle Kuzma'yı geçerken son yarı finalist De'Aaron Fox'u geçen Trae Young oldu.

Yarı finalde Jayson Tatum, Nikola Jokic'e üstünlük sağladı ve adını finale yazdırdı. Trae Young ise Luka Doncic'i eleyerek diğer finalist oldu.

Boston Celtics'ten Jayson Tatum, orta sahadan attığı basketle Trae Young'ı yendi ve Yetenek Yarışması'nda şampiyon oldu.