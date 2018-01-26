All-Star'da takımlar açıklandı

NBA'de All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu. Bu yıl 67.’si düzenlenecek maç için gerçekleştirilen oylama sonucunda takım kaptanları; en fazla oyu alan iki isim LeBron James ve Stephen Curry olarak belirlendi.

Yeni formata göre takımların ilk 5'leri; kaptanlar tarafından en yüksek oyları alan oyuncular arasından seçildi.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James'in belirlediği takımın ilk 5'inde Boston Celtics’ten Kyrie Irving, Golden State Warriors'tan Kevin Durant, New Orleans'tan Anthony Davis ve Demarcus Cousins yer aldı.

Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry ise takımının ilk 5'ine Houston Rockets'ten James Harden, Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, Toronto Raptors'tan Demar Derozan, Philadelphia Sixers’tan Joel Embiid'i seçti.

LeBron James'in takımındaki yedek oyuncular şu şekilde: San Antonio'dan Lamarcus Aldridge, Washington'dan Bradley Beal ve John Wall, Cleveland'dan Kevin Love, Oklahoma City'den Russell Westbrook, Indiana'dan Victor Oladipo ve New York'tan Kristaps Porzingis.

Stephen Curry'nin takımındaki yedek oyuncularsa, Portland'dan Damian Lillard, Minnesota'dan Jımmy Butler ve Karl-Anthony Towns, Golden State'ten Draymond Green ve Klay Thompson, Toronto'dan Kyle Lowry ve Boston'dan Al Harford'dan oluştu.

NBA All-Star maçı; 19 Şubat'ta Los Angeles'taki Staples Center'da oynanacak.