Allahyar antrenmanlara devam ediyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh, gelişim göstermesi için İstanbulspor'a kiralanmıştı.
TFF 1. Lig'de sadece 7 maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretemedi.
Oyuncunun performansını beğenmeyen İstanbul ekibi, sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Allahyar'ı Fenerbahçe'ye geri gönderdi.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan genç futbolcu, çalışmalarını sürdürüyor.
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken İranlı futbolcu, Instagram hesabından antrenman yaptığı anların görüntüsünü paylaştı.