1 Allahyar antrenmanlara devam ediyor Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh, karantina günlerinde evde çalışmalarını sürdürüyor.

2 Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı. 2 milyon 940 bin lira alan Ömer'in maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.

3 Emre Belözoğlu'nun yeni görevi Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun, sportif direktörlük ve idari menajerlik görevlerini üstleneceği öğrenildi.

4 Abdülkadir Ömür'den sokağa çıkan insanlara gönderme Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından alışveriş yapmak için sokağa dökülen bazı insanlar, birbiriyle kavga etmişti. Bu görüntülerden sonra Abdülkadir Ömür'den imalı bir paylaşım geldi.

5 Rüştü Reçber koronavirüsü yendi Yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci ve TFF Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

6 Caner Erkin'in menajeri: Çıkan haberler yalan Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan menajer Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok" dedi.

7 Lemina: Galatasaray'da mutluyum Galatasaray'da kiralık olarak bulunan Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, "Kulüpler anlaşırsa, Galatasaray'a imza atacağım" dedi.

8 Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları umutlandırdı.

9 Arda Turan 100 bin maske bağışladı Arda Turan, söz verdiği maske yardımının bir kısmını, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne yaptı.